Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İnternet fenomeni Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için balkonuna Türk bayrağı astı

        "Bayrak asan dayı" olarak tanınan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle evinin balkonuna çıkarak Türk bayrağı astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:14 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternet fenomeni Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için balkonuna Türk bayrağı astı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Bayrak asan dayı" olarak tanınan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle evinin balkonuna çıkarak Türk bayrağı astı.

        Dursunbey Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tahtalıoğlu’nun belediye ekiplerince Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kendisine verilen Türk bayrağını evinin balkonuna asmasına ilişkin fotoğrafa yer verildi.

        Mesajda, "Balkonuna belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen şanlı Türk bayrağını asan bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. gol geldi
        3. gol geldi
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Burak Yılmaz'dan sürpriz 11!
        Burak Yılmaz'dan sürpriz 11!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyiml...
        Sındırgı'da gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyiml...
        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Bandırma'da "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselinin ilk gösterim...
        Bandırma'da "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselinin ilk gösterim...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de kültür merkezinin açılışında...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de kültür merkezinin açılışında...
        Akşener: Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız
        Akşener: Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız
        Ayvalıklı kadınlar meme kanserine farkındalık için yollara düştü
        Ayvalıklı kadınlar meme kanserine farkındalık için yollara düştü