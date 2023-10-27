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        Doğal Şehirler Birliğine 4 yeni üye dahil edildi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi öncülüğünde kurulan Doğal Şehirler Birliğine 4 yeni ilçe daha eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:36
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        Doğal Şehirler Birliğine 4 yeni üye dahil edildi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi öncülüğünde kurulan Doğal Şehirler Birliğine 4 yeni ilçe daha eklendi.

        Sındırgı'nın yanı sıra Ankara'nın Beypazarı, Balıkesir'in Havran, Eskişehir'in İnönü, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Bergama, Antalya'nın Elmalı, Sakarya'nın Geyve, Kütahya'nın Simav, Manisa'nın Gördes, Çanakkale'nin Ezine ilçelerinin kurucu üyesi olduğu birliğin ikinci toplantısı, Sındırgı Belediyesine ait termal tesiste yapıldı.

        Birliğin Başkanlığını da yürüten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlık ettiği toplantıda, doğa ve doğallığı, insan yaşamına en uygun noktayı oluşturan leylek, Doğal Şehirler Birliğinin simgesi seçildi.

        Toplantıda, Bolu'nun Mudurnu, Düzce'nin Gölyaka, Manisa'nın Kula, Denizli'nin Beyağaç ilçeleri de Doğal Şehirler Birliğine katıldı. Böylece üye şehir sayısı 15'e yükseldi.

        Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik sayesinde küçük, butik ancak memleketle alakalı kendi değerlerini keşfetmeyi, onları inovatif bir şekilde geleceğe hazırlamayı planlayan işlerin ortaya çıktığını söyledi.

        Bunu yaparken asla çevreyi bozmadıklarını, kirletmediklerini belirten Yavaş, "Doğa ve doğallığı önceleyerek şehrimizi de kalkındırabileceğimizi, büyütebileceğimizi öngörüyoruz ve bu inancımıza ortak olan şu anda 15 belediye var ve bunu daha da yayarak Türkiye'nin genel bir belediyecilik anlayışını insanı merkeze koyarak çevre ile uyumunu asla geri durdurmadan onu büyütmeyi hedefliyoruz. Doğal şehirleri oluşturmak en büyük hedefimiz." dedi.

        Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker de milliyetçiliği ön plana çıkararak doğal şehirlere katılmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

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