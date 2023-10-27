Manyas'ta Cumhuriyet'in 100. yılına yazılan mektuplar sahiplerine teslim edildi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, PTT'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası"nda 21 yıl önce yazılan mektuplar sahiplerine teslim edildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, PTT'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası"nda 21 yıl önce yazılan mektuplar sahiplerine teslim edildi.
PTT Manyas Şube Müdürlüğündeki mektupların teslim törenine, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ile mektup sahiplerinden bazıları katıldı.
Şube Müdürü Rüya Engindeniz, yaptığı açıklamada, PTT'nin geçmişten geleceğe köprü kurmayı amaçlayan kampanyasında 2002 yılında yazılan mektupların PTT Genel Müdürlüğünün değerli kağıtlar kasasında 21 yıldır saklandığını söyledi.
Engindeniz, büyük bir heyecanla mektupları sahiplerine teslim etmenin hazzını yaşadıklarını dile getirdi.
Çocuklarının izniyle kendilerine yazdıkları mektupları okuyan Huriye İlbey ve Süreyya Kozan, duygulu anlar yaşadı.