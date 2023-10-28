CUMHURİYET'İN 100. YILI - Balıkesirli 100 yaşındaki Kadriye öğretmen, Cumhuriyet nesilleri yetiştirdi
DOSYA HABER - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli 100 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Kadriye Gürel, mesleğinin yanı sıra eşiyle yaptırdığı okul sayesinde gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulundu.
Giriş: 28.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:14
DOSYA HABER - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli 100 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Kadriye Gürel, mesleğinin yanı sıra eşiyle yaptırdığı okul sayesinde gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulundu.
Anadolu Ajansının