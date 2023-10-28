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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Balıkesirli 100 yaşındaki Kadriye öğretmen, Cumhuriyet nesilleri yetiştirdi

        DOSYA HABER - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli 100 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Kadriye Gürel, mesleğinin yanı sıra eşiyle yaptırdığı okul sayesinde gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:14
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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Balıkesirli 100 yaşındaki Kadriye öğretmen, Cumhuriyet nesilleri yetiştirdi
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        DOSYA HABER - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli 100 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Kadriye Gürel, mesleğinin yanı sıra eşiyle yaptırdığı okul sayesinde gelecek nesillerin yetişmesine katkıda bulundu.

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