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        Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de polis tarafından üst aramasında silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:38
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        Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'de polis tarafından üst aramasında silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus Timleri, yaptıkları şok uygulamada şüpheliler B.K. ve İ.U'yu durdurarak üst araması yaptı.

        Bu kişilerin üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek, 11,55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2,08 gr esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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