Balıkesir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de polis tarafından üst aramasında silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis tarafından üst aramasında silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus Timleri, yaptıkları şok uygulamada şüpheliler B.K. ve İ.U'yu durdurarak üst araması yaptı.
Bu kişilerin üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek, 11,55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2,08 gr esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.