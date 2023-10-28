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        Erdek ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:44
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        Erdek ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Erdek Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet turunda, Çuğra ve Kurbağalı mevkileri geçildi. Cumhuriyet Meydanı'nda noktalanan etkinliğe Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okunmasıyla etkinlik sona erdi.

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