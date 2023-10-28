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        Sındırgı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre kumaş kök boya ile boyandı

        Yağcıbedir halısı ile ünlü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Geleneğin Birikimi ile Yeni Yüzyıla" etkinliğinde 100 metre kumaş kök boya tekniğiyle boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:58 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:58
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        Sındırgı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metre kumaş kök boya ile boyandı
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        Yağcıbedir halısı ile ünlü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Geleneğin Birikimi ile Yeni Yüzyıla" etkinliğinde 100 metre kumaş kök boya tekniğiyle boyandı.

        Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğindeki etkinlikte, odun ateşinde kaynatılan bitkilerden elde edilen boyalarla boyanan kumaşları çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşlar, Yağcıbedir Kültür Yolu'nda iplere astı.

        Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, etkinlikte yaptığı açıklamada, geleceğe, Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken kök boyama işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ne kadar kadim, köklü geleneklerin olduğunu bu sayede hatırladıklarını belirten Özay, "Bu farkındalıkla, nice güzel yüzyıllarda daha güçlü, daha iyi üretimlerle adım adım yürüyeceğimize olan inancımız sonsuz. Mutluluğumuz ve heyecanımız baki. Nice 100 yıllara." dedi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da ilçenin, bu doğal şehrin Türkiye'ye bir armağanının kök boya olduğunu dile getirerek, "Kök boya gelecek nesillerle buluşuyor ve kök boya 100. yılda hala Sındırgı'da üretiliyor. İnovatif bir şekilde bir tişört, bir malzeme kök boyayla boyanmış haliyle geleceğe taşınıyor. Teşekkürler, Sındırgı doğal şehir 100 yılın hakkını vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Bitki, böcek ve deniz kabuklularından sağlıklı boya elde edilmesi işlemini yaşatmak için akademik çalışmalar ve uygulamalar yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç ise Anadolu'nun dünyaya ilham veren renklerinin kök boyalarla yaşatıldığını vurguladı.

        Sındırgı'nın, Yağcıbedir halılarıyla çok özel bir kültüre sahip olduğunu anlatan Genç, şöyle konuştu:

        "Sındırgı, üzerinde kullanılan motifleri, iplerinde kullanılan doğal boya madde kaynaklarıyla yaklaşık 3 bin yıllık bir dokuma kültürü geleneğini bugüne kadar taşınmasına vesile olan ender güzel yerlerden biri. Biz de hem Büyükşehir hem de Sındırgı Belediyesinin desteğiyle bu etkinlikte 'Geçmişten gelen bu değerleri bugün nasıl yorumlayabiliriz, bugün hayatımıza nasıl dahil edebiliriz ve geleceğin markalarını, geleceğin modernini, yenisini, çağdaşını nasıl üretebiliriz?' sorusundan yola çıkarak, bugün burada hem geleneksel halı kilim dokumada kullanılan iğleri hem de kumaşları boyayarak aslında bugün hayatımızda giyim, tekstilinde, ev tekstilinde her yerde bunun kullanılabileceğini ortaya koymak istedik ve buna çalıştık."

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