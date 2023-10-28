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        Ayvalık açıklarında lastik botta mahsur kalan 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri lastik botun motor arızası yapması nedeniyle denizde mahsur kalan 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:53
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        Ayvalık açıklarında lastik botta mahsur kalan 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri lastik botun motor arızası yapması nedeniyle denizde mahsur kalan 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında içinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motorunun arızalandığı bilgisini aldı.

        Yardım talebinin gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan düzensiz göçmenleri "TCSG-907" botuyla kurtardı.

        Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 52 düzensiz göçmen, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ayvalık Belediyesine ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen düzensiz göçmenlere polis ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

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