Balıkesir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadettin Ö'nün bir evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan Sadettin Ö. emniyete götürüldü.
Sadettin Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.