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        Balıkesir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 20:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:06
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        Balıkesir'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadettin Ö'nün bir evde saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan Sadettin Ö. emniyete götürüldü.

        Sadettin Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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