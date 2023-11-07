Balıkesir'de kaza yapan tırlara çarpmamak için şerit değiştiren tır otomobil ile çarpıştı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda art arda yaşanan 2 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kayalıdere mevkisinde, Onur Arslan (35) idaresindeki 27 YJ 032 plakalı tır, Yusuf Soylu'nun kullandığı 34 LC 2049 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırların savrularak yolu kısmen kapatmasının ardından arkalarından gelen İbrahim Efe yönetimindeki 45 AAN 220 plakalı otomobil, kazayı fark ederek şerit değiştirmeye çalışan Mehmet Ayaz idaresindeki 34 ETS 603 plakalı tıra çarptı.

Kazada, tır sürücülerinden Arslan, otomobil sürücüsü ile Müzeyyen Efe (35), Musa (25), Pınar (28) ve Sinan Özer (21) yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Arslan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra diğer yaralılarla beraber Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Onur Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan 4 aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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