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        Balıkesir'de kaza yapan tırlara çarpmamak için şerit değiştiren tır otomobil ile çarpıştı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda art arda yaşanan 2 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:16
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        Balıkesir'de kaza yapan tırlara çarpmamak için şerit değiştiren tır otomobil ile çarpıştı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda art arda yaşanan 2 kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kayalıdere mevkisinde, Onur Arslan (35) idaresindeki 27 YJ 032 plakalı tır, Yusuf Soylu'nun kullandığı 34 LC 2049 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Tırların savrularak yolu kısmen kapatmasının ardından arkalarından gelen İbrahim Efe yönetimindeki 45 AAN 220 plakalı otomobil, kazayı fark ederek şerit değiştirmeye çalışan Mehmet Ayaz idaresindeki 34 ETS 603 plakalı tıra çarptı.

        Kazada, tır sürücülerinden Arslan, otomobil sürücüsü ile Müzeyyen Efe (35), Musa (25), Pınar (28) ve Sinan Özer (21) yaralandı.

        Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Arslan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra diğer yaralılarla beraber Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Onur Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bölgede bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan 4 aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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