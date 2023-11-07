Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 6 zanlıya ait iş yerlerine ve araçlarına operasyon yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 28 gram esrar, kurusıkıdan bozma tabanca ve 5 adet fişek, 17 adet av tüfeği fişeği, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 lira ile 2 adet içime hazır sarılmış esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.