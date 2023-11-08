Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma ve Bursa'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma ve Bursa'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Bandırma'dan çaldığı motosikletle Bursa'ya giden Yusuf A. (24), bunu satarak başka bir motosiklet çaldı.

        Çaldığı ikinci motosikletle Bandırma'ya geri dönen Yusuf A, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu bir adreste üzerinde uyuşturucu ve pompalı tüfekle gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Bandırma'da bıçaklı gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Bandırma'da bıçaklı gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Bandırma'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bandırma'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
        Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
        Genç Sağlık Sendikası Balıkesir şubesi açıldı 
        Genç Sağlık Sendikası Balıkesir şubesi açıldı 
        Balıkesir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
        Balıkesir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı