Bandırma'da bıçaklı gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 kişi, bıçak tehdidiyle gasp iddiasıyla tutuklandı.

Hamit Kaplan ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde iki kişiden birinin cep telefonu ile kulaklığı, diğerinin cüzdanı ve bir paket sigarası bıçak tehdidiyle gasbedildi.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek şüphelilerin yaşları 18'den küçük İ.G. ve M.T. adlı kızlar olduğunu belirledi.

Sahil bandında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklandı.