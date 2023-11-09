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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Bandırma'ya çifte yatırım

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, ardından kent içi toplu ulaşma hizmet edecek olan 55 minibüs törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:31
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Bandırma'ya çifte yatırım
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’da Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi, ardından kent içi toplu ulaşma hizmet edecek olan 55 minibüs törenle hizmete alındı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’da hayata geçirdiği yatırımlar törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenlerin ilkinde, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışı yapıldı.

        Balıkesir’de üçüncüsü olarak hizmete alınan Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde; iki veteriner hekim, iki veteriner teknikeri, iki yardımcı ve bir danışma personeli bulunuyor.

        Açılış törenine; Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Onur ve İsmail Ay, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma Belediye Meclis Üyeleri Oya Yücel, Zeynep Özdemir, Zeynep Özgün ve Ersan Kırbaş, Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Koray Başa ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kurdele kesiminin ardından bir konuşma gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma’da sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi konusunda tam teşekküllü bir üniteyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz Bandırma’daki merkezimiz tüm sokak hayvanlarına hizmet edecek. Bu konuda veterinerlik fakülteleri, Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerimizle iş birliği yapıyoruz. Sokak hayvanları bizim için önemli. Bu çalışmalarımız sayesinde şikâyetleri de en aza indiriyoruz. Sokaktaki dostlarımızın küpeleme, aşılama ve yemlemelerini yapıyoruz. Mutlu Patiler Projemiz kapsamında onları sahiplendiriyoruz." dedi.

        Bandırma’da kent içi toplu taşımada 55 yeni minibüs hizmet vermeye başladı.

        Sonrasında, Bandırma’da hizmet verecek olan günümüz standartlarına uygun, 17 oturan ve 19 ayakta yolcu kapasiteli, 55 yeni minibüs için Cumhuriyet Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Buradaki törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal da katıldı.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırmalılara seslenerek minibüslerin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Vize ve final haftaları boyunca üniversite öğrencilerinin de kent içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabileceğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tüm paydaşlarımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin." ifadesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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