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        Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:01
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        Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        T.M'nun kullandığı 10 AAZ 511 plakalı otomobil, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda C.P. yönetimindeki 10 RP 596 motosikletle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü C.P. ve arkasında yolcu olarak bulunan İ.N.P. yaralandı.

        Olay yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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