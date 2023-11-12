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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:07
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BigadiçŞehit Orkan Dinçer

        Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka

        Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Ebrahimi, Kadir Bircan, Nwachukwu, Taha Erden, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Murat Al, Andac Kapan, Gökhan Çatal)

        TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Eren Fatih Uğur, Graciano, Lecat, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Hamdi Erkan, Shekerdzhiev, Burhan Zorluer)

        Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 25-17, 15-10

        Süre: 132 dakika (28, 27, 28, 30, 19)

        BALIKESİR

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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