Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sağanak etkili oldu

        Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

        Yoğun yağış nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki su baskınları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı.

        Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes mahallelerindeki apartmanların bahçelerine dolan su, itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

        Yağmura yakalananlar, şemsiyelerle ve montlarla korunmaya çalıştı.

        Bandırma ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Camisi önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Sahilde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Boşandığı iki çocuğunun annesini boğazını keserek öldürdü
        Boşandığı iki çocuğunun annesini boğazını keserek öldürdü
        Balıkesir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kad...
        Balıkesir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kad...
        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak