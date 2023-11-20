Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu, 1 adet sentetik ecza hapı ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.