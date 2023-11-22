Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden yurt dışına gitmeye hazırlanan yabancı uyrukluların bulunduğunu belirledi.

Yabancı uyruklu 16 kişiyi yakalayan ekipler, 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisini de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savaştepe ilçesinde de 13 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 2 araca el konuldu.

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