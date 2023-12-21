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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kent merkezini kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:06 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:06
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kent merkezini kapladı.

        İlçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabahın ilk ışıklarında görüş mesafesini azaltarak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kenti kaplayan sis, günün aydınlanmasıyla "doğal şehir" olarak nitelendirilen Sındırgı'da güzel manzaralar oluşturdu.

        Yüksek kesimlerden bakıldığında ilçeyi kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.

        İlçe adeta sis bulutları arasında kayboldu. ​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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