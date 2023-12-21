Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kent merkezini kapladı.

İlçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabahın ilk ışıklarında görüş mesafesini azaltarak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Kenti kaplayan sis, günün aydınlanmasıyla "doğal şehir" olarak nitelendirilen Sındırgı'da güzel manzaralar oluşturdu.

Yüksek kesimlerden bakıldığında ilçeyi kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.

İlçe adeta sis bulutları arasında kayboldu. ​​​​​​

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