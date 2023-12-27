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        Balıkesir'de sosyal medyada şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada bölücü örgüt propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:05
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        Balıkesir'de sosyal medyada şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada bölücü örgüt propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlarda bulunanların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, sosyal medya platformu X'te bölücü örgüt propagandası yapılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve şehitlere yönelik suç içeren mesajlar paylaşılan hesabın, Hüseyin Can A. tarafından kullanıldığını belirledi.

        Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu kişinin evine baskın yapan ekipler, Hüseyin Can A'yı gözaltına aldı. Söz konusu adreste çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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