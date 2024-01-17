Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altıeylül ve Edremit ilçelerinde 7 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.