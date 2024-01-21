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        Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar yoğun kar yağan Kazdağları'na akın etti

        Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, hafta sonunda, kar yağışının etkili olduğu Kazdağları'nda kartopu oynadı ve mangal yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:22
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        Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar yoğun kar yağan Kazdağları'na akın etti
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        Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, hafta sonunda, kar yağışının etkili olduğu Kazdağları'nda kartopu oynadı ve mangal yaptı.

        Yılın belirli zamanlarında beyaza bürünen Kazdağları'nın Talimalanı ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu.

        Vatandaşlardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da çalınan oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadı. Ateş başında sohbet eden vatandaşlar, mangal yaparak günün tadını çıkardı.

        Edremit'ten gelen Ahmet Örsoğlu, AA muhabirine, kar yağmasının ardından hemen Kazdağları'na geldiklerini söyledi.

        Güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Örsoğlu, çok eğlendiklerini ifade etti.

        Arkadaşlarıyla geldiği Kazdağları'nın Hanlar mevkisinde araçlarından çaldıkları hareketli şarkılar eşliğinde oynayarak vakit geçirdiklerini aktaran Oğuzhan Lodos da eğlencenin tadını çıkardıklarını dile getirdi.

        Lodos, "Kazdağları'na herkesi bekleriz. Kar güzel yağdı. Bu sene bereketli, herkesi bekleriz. Eğlencenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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