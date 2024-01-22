Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz 14 metrelik yelkenliyi kıyıya sürükledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz 14 metrelik yelkenliyi kıyıya sürükledi.

        İlçede hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan poyraz, başta deniz ulaşımı olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

        Meteorolojiye göre hızı saatte 65 ila 70, zaman zaman da 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Palmiyeler mevkisinde demirli bir yelkenli kıyıya sürüklendi.

        Bazı reklam panolarının uçtuğu fırtınada, Sefa-Çamlık Mahallesi sahilinde bulunan bir kameriye de devrildi.

        Fırtına dolayısıyla Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri dünden beri yapılamıyor.

        İlçede Midilli-Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale, yaptığı açıklamada, Ege Denizi’nin iki yakasını birleştiren feribot seferlerinin kuvvetli fırtına yüzünden gerçekleştirilemediğini, seferlerin çarşamba gününe kadar yapılamayacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarı...
        Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarı...
        Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü
        Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü
        Balıkesir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Balıkesir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Balıkesir'de inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi öldü
        Balıkesir'de inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi öldü
        Balıkesir'de ağıldaki 37 koyunu çalan 2 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de ağıldaki 37 koyunu çalan 2 zanlı tutuklandı
        Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar yoğun kar yağan Kazdağları'na akın et...
        Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar yoğun kar yağan Kazdağları'na akın et...