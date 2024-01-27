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        Balıkesir merkezli vize dolandırıcılığı soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

        Balıkesir merkezli 3 ilde vize alanında hizmet veren bir firmanın adını kullanıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:10
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        Balıkesir merkezli vize dolandırıcılığı soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir merkezli 3 ilde vize alanında hizmet veren bir firmanın adını kullanıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu vize işlemleri hakkında faaliyet gösteren firmanın adı kullanılarak 8 şüpheli tarafından 35 kişinin 275 bin lira dolandırıldığını belirledi.

        Soruşturmada, zanlılardan birinin vefat ettiğini, birisinin ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Ekipler, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan diğer 6 şüphelinin yakalanması amacıyla Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerden birini İstanbul, 2'sini Edirne'de gözaltına alan ekipler, yabancı uyruklu diğer 3 zanlının geçen yıl yurt dışına çıktığı bilgisine ulaştı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesine getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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