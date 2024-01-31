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        Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:37
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        Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Suriye uyruklu N.E.A, M.E.A, H.E.C, Y.H.E.A, İ.E.C. ile E.E.A. yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan şüphelilerin ikamet ettikleri kağıt ayrıştırma fabrikasındaki konteynerde kalan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 9 Suriye uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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