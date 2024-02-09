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        Teksüt Bandırmaspor, Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Fransız Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 21:06 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:06
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        Teksüt Bandırmaspor, Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Fransız Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi "Bandırmaspor'a hoş geldin Gakpa" diye duyuruldu.

        Marvin Gakpa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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