Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli kişi ve araçlara ilişkin uygulama yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek, 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bandırma'da 3 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        Bandırma'da 3 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
        Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Teksüt Bandırmaspor, Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı
        Teksüt Bandırmaspor, Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı
        Balıkesir'de sahte kiralık daire ilanlarıyla dolandırıcılık yapan firari hü...
        Balıkesir'de sahte kiralık daire ilanlarıyla dolandırıcılık yapan firari hü...