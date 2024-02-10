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        Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencisi, güreşte il birincisi oldu

        Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Can Kuşçu, grekoromen stilde il birinciliğini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:19
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        Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencisi, güreşte il birincisi oldu
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        Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Can Kuşçu, grekoromen stilde il birinciliğini kazandı.

        17 yaşındaki öğrenci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince tarafından 17 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Kulüpler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakalarında serbest stilde üçüncü, grekoromende ise birinci oldu.

        Kuşçu, gazetecilere, 21 Şubat’ta Mersin’de yapılacak Türkiye şampiyonası için çalışmalarını antrenörü İsmail Çaylak gözetiminde sürdürdüğünü söyledi.

        Haftada 6 saat antrenman yaptığını belirten Kuşçu, "Mersin’den de başarılı bir sonuç elde etmek için çaba harcayacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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