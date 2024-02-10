Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencisi, güreşte il birincisi oldu

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Can Kuşçu, grekoromen stilde il birinciliğini kazandı.

17 yaşındaki öğrenci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince tarafından 17 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde düzenlenen Kulüpler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakalarında serbest stilde üçüncü, grekoromende ise birinci oldu.

Kuşçu, gazetecilere, 21 Şubat’ta Mersin’de yapılacak Türkiye şampiyonası için çalışmalarını antrenörü İsmail Çaylak gözetiminde sürdürdüğünü söyledi.

Haftada 6 saat antrenman yaptığını belirten Kuşçu, "Mersin’den de başarılı bir sonuç elde etmek için çaba harcayacağım." dedi.