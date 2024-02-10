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        Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:50
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        Edremit'te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 ekip, 5 çevik kuvvet timi ile 52 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 202 personelin katıldığı uygulamada 944 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu kişilerden 6'sının arandığı belirlenerek haklarında işlem başlatıldı.

        Uygulamada umuma açık 21 iş yeri de denetlendi, bunlardan biri hakkında eksik belge nedeniyle işlem yapıldı.

        Ayrıca, 75 araç kontrol edildi, 7 araç sürücüsüne toplam 64 bin 535 lira ceza kesildi. 2 araç ise trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri

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