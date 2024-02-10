Balıkesir'de 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 53 yabancı uyruklu yakalandı

Bir diğer operasyonda da lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 53 yabancı uyruklu yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 göçmen kurtarıldı.

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