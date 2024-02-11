Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte (Dk. 82 Gakpa), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu), Mulumba, Soukou, Rahmetullah Berişbek (Dk. 71 Metehan Mimaroğlu), Sitoe, Foor (Dk. 82 Jozefzoon), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 63 Messaoudi), Ahmet Ildız (Dk. 83 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 63 Romulo), Yalçın Kayan (Dk. 83 Turgay Philipp Gemicibaşı), Dennis (Dk. 90 Atınç Nukan), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak
Goller: Dk. 64 Yalçın Kayan, Dk. 90+2 Romulo (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Bayrak, Dk. 75 Heliton, Dk. 77 Ahmet Ildız, Dk. 88 Taha Altıkardeş (Göztepe)
BALIKESİR
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