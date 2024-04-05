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        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:38 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:38
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        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

        Bursa'da tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı.

        Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami ile çevresindeki park ve bahçelerde namaz kılındı. Vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara eşlik etti.

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Ulu Cami çıkışında vatandaşlara "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası kapsamında 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

        Yatsı ve teravih namazını kılan cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

        - Balıkesir

        "Bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

        Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi.

        Programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu gecenin ve ramazanın önemini anlatan konuşma yaptı.

        Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazın ardından çikolata ve şeker ikram edildi.

        Sındırgı ilçesindeki Şerif Paşa Camii'nde de program düzenlendi.

        - Bilecik

        Bilecik'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.

        İl Müftüsü Ali Erhun, Kayı Boyu Camii'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi.

        Cami ve bahçesini dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Camiden çıkışta çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Pazaryeri ilçesi ile Doğanlar Mahallesi camisinde de Sakal-ı Şerif ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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