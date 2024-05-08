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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:27
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, partilerle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

        Sandıktan çıkan sonucu ve verilen mesajı net şekilde gördüklerini belirten Yılmaz, "Sandık bize daha fazla çalışmamızı söyler. Sandık bize bazı konularda eksikliklerimizin olduğunu söyler. Sandık bize bazı organize olmamız gereken konularda uyarılarda bulunur. Sandığı iyi okumak lazım." diye konuştu.

        AK Parti'li Yılmaz, yöneticilerin, siyasetin ayrıntılarına, uygulanan politikaların sosyolojisine dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

        Siyasetçilerin sandığı iyi okuması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz. Bu sonuç beklemediğimiz bir sonuçtu ama milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstündedir. Milletin söylediğine saygılıyız. Milletimiz bize 'Daha fazla çalışın, daha iyi organize olun. Ülkemizin ciddi sorunları var, bu sorunları da ihmal etmeyin' dedi. Bunun başında ekonomi var. Bunun devamında içinde bulunduğumuz coğrafyanın bazı hassasiyetleri var. 6 Şubat 2023'te ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Bazıları büyükşehir olan 11 ilimizde yapılan faaliyetlerimiz var. Bu senenin sonunda 200 bine yakın konutu teslim etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Allah'ın izniyle onları başaracağız. Bütün bunları okuyoruz ve buna dönük olan çalışmalarımızı planlayıp organize ediyoruz."

        Yılmaz, süreçten dersler çıkararak, yapacakları toplantı ve planlamalarla yeni hamleler oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve partililer katıldı.

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