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        Balıkesir'de minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'de bir motosikletin minibüse çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 29.06.2024 - 22:46
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        Balıkesir'de minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de bir motosikletin minibüse çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karesi ilçesi Edremit Caddesi'nde, A.S. (17) idaresindeki 10 ALE 701 plakalı motosiklet, Başçeşme Mezarlığı önünde trafik ışıklarında duran Hidayet Atılgan'ın (40) kullandığı 10 T 0238 plakalı ticari araca çarptı.

        Kazada, kaskları bulunmayan motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasındaki Furkan D. (19) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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