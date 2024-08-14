GÜNCELLEME - Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu

Yenice Barajı'nın su seviyesi azaltıldı, arama çalışmalarına 7 dalgıç da dahil oldu.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Trabzonlu'nun durumunu fark eden arkadaşları jandarmaya bilgi verdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.