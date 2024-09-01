16. İsmail Akçay Yol Koşusu yapıldı
Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 16'ıncısı düzenlenen yol koşusu, Balıkesir'de yapıldı.
Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 16'ıncısı düzenlenen yol koşusu, Balıkesir'de yapıldı.
Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 16. İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı.
373 sporcunun yarıştığı koşuda sporcular 10 kilometrelik mesafeyi koştu. Yarışın startını efsane atlet İsmail Akçay ile Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli birlikte verdi.
7'den 70'e her yaştan sporcunun katıldığı koşu ile ilgili konuşan Başkan Hakan Şehirli, "Ekiplerimiz, yarışın heyecanını ve vatandaşların da etkinliğe ilgisini artırmak için şehir içinden geçen 10 kilometrelik bir parkur hazırladılar. Sakatlığın olmadığı, keyifli, sonuca ulaşabilen herkesin mutlu olduğu bir yarış olmasını diliyorum." dedi. Başkan Şehirli, yarışı kazanan sporcuları bitiş çizgisinde karşılayarak tebrik etti.
Adına düzenlenen koşu ile ilgili konuşan 80 yaşındaki İsmail Akçay ise, "Benim için bu organizasyonu 16. kez düzenleyenlerden Allah razı olsun" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.
Balıkesir Atatürk Stadı'ndan başlayan ve 10 kilometre süren yarışı Erkekler kategorisinde 31 dakika 14 saniye ile Murat Emektar birinciliği kazandı.
İkinci Ahmet Alkanoğlu olurken, üçüncülüğü Ahmet Civci elde etti.
Kadınlarda ise; Dilan Çukurçam 37 dakika 3 saniye ile birinciliği elde etti.
Gamze Altıntaş ve Fatma Arık ise ikinci ve üçüncü oldu.
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