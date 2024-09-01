16. İsmail Akçay Yol Koşusu yapıldı

Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 16'ıncısı düzenlenen yol koşusu, Balıkesir'de yapıldı.

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 16. İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı.

373 sporcunun yarıştığı koşuda sporcular 10 kilometrelik mesafeyi koştu. Yarışın startını efsane atlet İsmail Akçay ile Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli birlikte verdi.

7'den 70'e her yaştan sporcunun katıldığı koşu ile ilgili konuşan Başkan Hakan Şehirli, "Ekiplerimiz, yarışın heyecanını ve vatandaşların da etkinliğe ilgisini artırmak için şehir içinden geçen 10 kilometrelik bir parkur hazırladılar. Sakatlığın olmadığı, keyifli, sonuca ulaşabilen herkesin mutlu olduğu bir yarış olmasını diliyorum." dedi. Başkan Şehirli, yarışı kazanan sporcuları bitiş çizgisinde karşılayarak tebrik etti.