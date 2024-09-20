Balıkesir'de polis denetiminde 32 sürücüye "gürültü" cezası uygulandı

Balıkesir’de polis tarafından “gürültü çıkaran araçlara” yönelik yapılan denetimde, ihlalleri görülen sürücülere idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 ekipte 42 personelle, gürültü çıkaran araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 326 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 77 araç olmak üzere toplama 403 araç denetlendi.

Kontroller sonucu 10 sürücüye gürültü çıkaran araç kullanmaktan, 2 araca abart egzozdan, 20 araca yüksek sesten ceza uygulandı.