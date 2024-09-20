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        Manyas Ovası'nda çiftçiler çeltik hasadına başladı

        Osmancık ve baldo çeltik çeşitlerinin önemli üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçiler hasada başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:17
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        Manyas Ovası'nda çiftçiler çeltik hasadına başladı
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        Osmancık ve baldo çeltik çeşitlerinin önemli üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçiler hasada başladı.

        Manyas Ovası'nda mayıs ayında ekimi yapılan ve 120 günlük yetişme sürecinde doygunluğa erişen çeltik, üretici ve işçiler tarafından arazilerden toplanıyor.

        Çeltik üreticisi de olan Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 70 bin dekar olan çeltik ekim alanının bu sene 80 bin dekara yükseldiğini söyledi.

        Bu yıl hem Osmancık hem de baldo çeşitlerini ektiklerini belirten Özden, "Verimlerimiz çok güzel. Biçtiğim yerlerde dekar başına 850-900 kilogram ürün aldım." dedi.

        Özden, ilçe genelinde sulama sahaları arttıkça çeltik ekim alanlarının da buna bağlı olarak genişlediğini ifade etti.

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