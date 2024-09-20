Ayvalık'ta gezi teknesi yandı

Ayvalık Belediyesi görevlilerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 personel, 5 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

İlçenin 06 mevkisinde sahilde bağlı bulunan özel bir işletmeye ait "Alesta" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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