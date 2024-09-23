Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "32. Ayvalık Engelliler Şenliği" başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "32. Ayvalık Engelliler Şenliği" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, şenliğin 32'ncisini düzenlemekten duydukları gururu dile getirdi.

        Şenliğin başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Dankaz, "Bu etkinlik bir şenlik değil. Burası hayata karıştığımız önemli bir fırsat. Çünkü bizim ailelerimizin en önemli sorunlarından biri, sosyal yaşama dahil olabilmek. Çocuklarımız sosyal yaşama; ailede ve okulda dahil oluyorlar. Biz hep tekrar ediyoruz. Eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim modeli istiyoruz." dedi.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de etkinliğin bugüne kadar yapılanlar arasında en uzun soluklusu olduğunu söyledi.

        Kovid-19 salgını dönemi dışında 32 yıldır yapılan şenlikte konukların 5 gün boyunca keyifli zaman geçireceğini anlatan Ergin, şunları ifade etti:

        "Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Bu şenlik artık Ayvalık ile özdeş bir şenlik oldu. 5 gün boyunca konuk ettiğimiz engelli dostlarımız, şenlik bitip de yaşadıkları şehirlere döndüklerinde, kentimizi, engelli dostu Ayvalık’ı, engelli dostu insanları, engelli haklarına sahip çıkışımızı ve konukseverliğimizi anlatacak."

        Tören, halk oyunları gösterisi ve engellilerin geleneksel geçiş kortejiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı sona erdi
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı sona erdi
        Ayvalıkgücü Belediyespor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 3-2
        Ayvalıkgücü Belediyespor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 3-2
        5. Bozcaada'da Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi
        5. Bozcaada'da Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi
        Balıkesirspor ilki yaşadı
        Balıkesirspor ilki yaşadı
        5. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 1025 sporcu katıldı
        5. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 1025 sporcu katıldı