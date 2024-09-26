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        Balıkesir'de jandarma ekiplerinden öğrencilerin huzuru için servislere yakın takip

        Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:44
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerinden öğrencilerin huzuru için servislere yakın takip
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri, çocukların eğitim hayatlarına huzurla devam etmeleri için okulların açılmasıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri, asayiş, kimlik kontrolleri, önleyici kolluk devriyesi, trafik hizmetleri kapsamında servis araçlarının kontrolü konularında çalışmalarına devam ediyor.

        Okulların açılmasıyla başlayan denetimlerini sıklıkla sürdüren ekipler, öğrencilere trafik ve okul servislerinde uymaları gereken kurallarla ilgili bilgiler veriyor.

        Servis araçlarını da denetleyen ekipler, "Okul servis araçları hizmet yönetmeliği" kapsamında, araçlardaki emniyet kemer sistemi, okul taşıt yazısı, yangın tüpü, 'dur' ikaz lambası, aracın içini ve dışını gösteren kamera kayıt sistemi ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sisteme ilişkin kontrollerde bulunuyor.

        Ekipler, bu çerçevede Bakacak Şehit Yüksel Bayhan İlk ve Ortaokulu'nda da denetimlerde bulundu.

        Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kuralları bilgilerinin hikayeleştirilerek anlatıldığı "Trafik Jandarması Okul Yolunda" kitabını da hediye etti.

        - "Jandarmalarımız bize çok destek oluyor"

        Bakacak Şehit Yüksel Bayhan İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Ali Orhan, AA muhabirine, okula 7 mahalleden 9 araçla taşıma yapıldığını söyledi.

        Orhan, okulda 130 öğrencinin taşıma sistemiyle eğitim gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

        "Jandarmalarımız, çocuklarımızın okuldan eve, evden okula güvenli şekilde gelmesi konusunda bize çok destek oluyor, okul çevresinde de çocuklarımızın ve okulumuzun güvenliği konusunda bize katkı sağlıyor. Jandarmamıza, çocuklarımızın eğitim ve öğretim ortamlarının güvenli hale getirilmesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bilgilendirme toplantıları düzenleyerek eğitim ortamının güzelleşmesi açısından katkıları çok yüksek."

        Bakacak Şehit Yüksel Bayhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Erva Sevgi Akgün de ekiplerin kendilerine faydalı bilgiler verdiğini belirterek, "Bize emniyet kemeri, yaya geçidi hakkında bilgi veriyorlar. Serviste şoförü rahatsız etmememiz gerektiğini öğretiyorlar." dedi.

        - "Jandarma ağabeylerimiz bize kitap da dağıttı"

        Öğrencilerden Emir Duyurucu da "Serviste kemerlerimizi takacağız, ayağa kalmayacağız, şoför ani fren yaptığında yere düşebiliriz. Şoförü hiçbir zaman zorlamamalıyız. Jandarma ağabeylerimiz bize kitap da dağıttı, kitabın içeriğini de çok beğendik, tüm ekiplere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerden Muharrem Çelik de kendilerini bilgilendiren ve yönlendiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Çelik, "Bir kaza yaptığımızda ne yapmamız gerektiğini bize anlatıyorlar, bugün bize kitap da hediye ettiler, çok beğendim. Bize çok güzel bilgiler veriyor." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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