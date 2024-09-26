Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Saylan ve 67 yaşındaki annesi Ulviye Saylan da yaralandı.

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