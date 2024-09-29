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        Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:26
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        Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ayrıca Midilli Adası istikametine seyir halindeki başka bir lastik botta da 23 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişileri Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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        Galeri

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