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        Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manyas ilçesinde kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:38 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:45
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        Balıkesir'de kanala düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Manyas ilçesinde kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Çakırca Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ndeki mevlid törenine gittği öğrenilen Mehmet Meten'in (82) kullandığı 10 TD 986 plakalı otomobil, Bozbayır mevkisinde virajı alamayarak kanala düştü.

        Olayda araçta bulunan Meten'in kız kardeşi Ummuhan Balcan olay yerinde, eşi Neriman Meten ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan sürücü Mehmet Meten ise Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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