Balıkesir'de jandarma ekipleri bir haftada 110 düzensiz göçmeni yakaladı
Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 23-29 Eylül'de Ayvalık, Karesi, Altıeylül, Kepsut ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 49 Mısır, 33 Suriye, 26 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 110 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
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