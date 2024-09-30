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        Balıkesir'de jandarma ekipleri bir haftada 110 düzensiz göçmeni yakaladı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:01
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri bir haftada 110 düzensiz göçmeni yakaladı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 23-29 Eylül'de Ayvalık, Karesi, Altıeylül, Kepsut ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 49 Mısır, 33 Suriye, 26 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 110 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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