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        Meme kanserinde erken teşhis için 40 yaş üstü kadınlara mamografi çağrısı

        Edremit İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Refik Budak, meme kanserinde erken tanının önemine işaret ederek, 40 ve üzeri yaşlardaki kadınlara düzenli mamografi çektirmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:47
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        Meme kanserinde erken teşhis için 40 yaş üstü kadınlara mamografi çağrısı
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        Edremit İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Refik Budak, meme kanserinde erken tanının önemine işaret ederek, 40 ve üzeri yaşlardaki kadınlara düzenli mamografi çektirmeleri çağrısında bulundu.

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezinden "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yapılan açıklamada, 40 ila 69 yaşlarındaki kadınların aile hekimliklerinde, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz meme kanseri taramasından yararlanabileceği bildirildi.

        Meme kanserine her yıl dünyada 2,3 milyon kadının yakalandığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca yürütülen tarama programlarının etkisiyle bu hastalığın erken evrede teşhis edilebildiği ve erken tanı oranlarında artış sağlanabildiği vurgulandı.

        En son ulusal kanser istatistiklerinde yeni tanı konulan meme kanserlerinin yüzde 48,2'sinin lokalize kanserler, yüzde 10,2'sinin ise uzak organ tutulumlu kanser olarak bildirildiği aktarılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Refik Budak'ın şu ifadelerine yer verildi:

        "Erken teşhiste en önemli faktör, kadınların bu konuda bilinçlenmesi ve 40 yaşından itibaren düzenli olarak mamografi yaptırmalarıdır. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ve İlçe Devlet Hastanesi'ndeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde, 20 yaş ve üzerindeki kadınlara erken tanı için kendi kendine meme muayenesi öğretilmekte, 40-69 yaş aralığında, yakınması olmayan kadınlara meme kanserinin erken tanısı için klinik meme muayenesi yapılarak mamografi çekilmektedir. Tüm bu hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir."

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