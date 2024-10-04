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        Balıkesir'de büyükbaş hayvanın teptiği kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde büyükbaş hayvanın teptiği kişi, hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:40
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        Balıkesir'de büyükbaş hayvanın teptiği kişi hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde büyükbaş hayvanın teptiği kişi, hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, Minnetler Mahallesi'nde hayvan alım satım işi yaptığı öğrenilen Bekir Özdil (52), hayvanlara bakım yaptığı sırada büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı.

        Yakınlarının baygın bulduğu Özdil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özdil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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