Balıkesir'de büyükbaş hayvanın teptiği kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Minnetler Mahallesi'nde hayvan alım satım işi yaptığı öğrenilen Bekir Özdil (52), hayvanlara bakım yaptığı sırada büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.