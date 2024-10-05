Savaştepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin adresine yapılan baskında, 700 gram kubar esrar, 42 kök Hint keneviri bitkisi, ruhsatsız tüfek ve 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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