Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Pazar Meydanı'nın da adeta göle döndüğü sağanak sonrası belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak, cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı işyerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

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