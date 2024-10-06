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        Balıkesir'de sağanak etkili oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:20
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        Balıkesir'de sağanak etkili oldu
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde aniden bastıran şiddetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı işyerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

        Pazar Meydanı'nın da adeta göle döndüğü sağanak sonrası belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak, cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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